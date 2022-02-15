Утром 15 февраля на трассе в Собинском районе произошла большая авария. Фура влетела в отбойник, выехала на встречку и перекрыла часть трассы. Обошлось без жертв, но все автомобилисты,

Утром 15 февраля на трассе в Собинском районе произошла большая авария. Фура влетела в отбойник, выехала на встречку и перекрыла часть трассы. Обошлось без жертв, но все автомобилисты, направлявшиеся в сторону Москвы потеряли два часа в ожидании устранения последствий аварии.В соцсетях тут же появились кадры с места происшествия. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области Сегодня