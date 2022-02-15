Совместное исследование Lamoda, ведущей онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, и бесплатного сайта знакомств и приложения для общения Мамба показало, на что обращают внимание мужчины и женщины на первом свидании.

Совместное исследование Lamoda, ведущей онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, и бесплатного сайта знакомств и приложения для общения показало, на что обращают внимание мужчины и женщины на первом свидании.Более половины опрошенных мужчин, 64%, обращают внимание на внешний вид девушки на свидании. Чаще всего в женском образе во время свиданий мужчины обращают внимание на платья и юбки, стильную верхнюю одежду, обувь на каблуках и шпильках, джинсы и худи. На красивые аксессуары обращают внимание лишь пятая часть опрошенных мужчин.Женщины более склонны обращать внимание на внешний вид мужчины во время свиданий – об этом в опросе заявили 80% опрошенных. В мужском образе во время свидания их привлекает красивая верхняя одежда, костюм и туфли, рубашка с футболкой и кеды. Почти четверть опрошенных заявили, что обращают внимание на аксессуары мужчины – часы или запонки.65% опрошенных мужчин признались, что позовут девушку на второе свидание, если с ней было интересно общаться. 56% отметили, что пригласят на новую встречу девушку в случае, если она понравилась им внешне. Почти пятая часть опрошенных заявили, что вторая встреча будет возможна, если она стильно одевается.49% опрошенных женщин заявили, что встретятся с молодым человеком еще раз в случае совпадения взглядов на мир. 42% опрошенных в качестве причины указали хорошее чувство юмора. 17% рассказали, что для них важно то, как молодой человек одевается. Но большинство опрошенных женщин, 65%, в качестве причины для новой встречи отметили интересное общение.