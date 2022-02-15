В мэрии уточнили, что приговор не лишает Бориса Беликова права занимать какие-либо должности.

Во Владимире начальник Управления гражданской защиты, приговорённый к условному сроку за гибель 13-летнего подростка на пруду в Семязино, продолжит исполнять свои обязанности. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.В мэрии уточнили, что приговор не лишает Бориса Беликова права занимать какие-либо должности.Напомним, что Ленинский районный суд Владимира признал начальника МКУ «Управление гражданской защиты Владимира» виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребёнка.Подсудимый отвечал за обеспечение безопасности людей на воде. С 1 по 18 июня прошлого года он не организовал ежедневное дежурство спасателей на Семязинском пруду. Днём 18 июня 13-летний парень утонул в нём.В результате обвиняемого приговорили к году условно с испытательным сроком 1,5 года.Приговор в законную силу пока не вступил.