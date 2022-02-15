Перед разработкой сметной документации власти проведут общественные обсуждения, которые продлятся 35 дней.

Во Владимире спроектируют освещение для лыжероллерной трассы. Об этом сообщили в мэрии Владимира.Перед разработкой сметной документации власти проведут общественные обсуждения, которые продлятся 35 дней. С 22 февраля экспозиция будет выставлена в управлении архитектуры и строительства по адресу: Октябрьский проспект - 47, пятый этаж, кабинет №528. Прием посетителей возможен только по предварительной записи: 53-60-81.Добавим, что во Владимире уже несколько лет говорят о важности строительства нового спортивного объекта в парке «Дружба». Ожидается, что длина будущей трассы составит почти 8 километров. Однако сроки её появления не обозначены.