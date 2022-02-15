Российская столица продемонстрировала один из самых быстрых темпов восстановления экономики.

Российская столица продемонстрировала один из самых быстрых темпов восстановления экономики.Во время пандемии Москва смогла сохранить сотни тысяч рабочих мест и объектов бизнеса благодаря технологическому развитию и относительно мягким мерам борьбы с распространением коронавируса. В 2020 году российская столица не допустила значительного падения оборотов розничной торговли, в 2021-м – перешла к уверенном росту. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Достижения Москвы признали международные эксперты. В OxfordEconomics заметили, что город обошел ведущиемеждународные финансовые центры по объемам розничной торговли. В прошлом году в российской столице они составили 267,2 миллиарда долларов (по паритету покупательской способности), в то время как в Париже и Лондоне – 187,2 миллиарда и 202,7 миллиарда соответственно.В рейтинге Москва заняла шестое место. Она уступила лишь Токио, Шанхаю, Сеулу, Пекину и Нью-Йорку."Среди городов — лидеров по обороту розничной торговли Москва продемонстрировала один из самых высоких темпов восстановления. По оценке Oxford Economics, этот показатель в сопоставимых ценах с учетом инфляции вырос на 15% по отношению к 2020 году и на 11,1% — к допандемийному 2019-му", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.Отрасль розничных продаж является одним из важнейших индикаторов, которые отражают состояние экономики городов и покупательскую способность граждан. Во время пандемии коронавируса эта сфера оказалась одной из самых уязвимых в мире.