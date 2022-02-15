В Дмитрове прошли Всероссийские соревнования по кёрлингу среди женских команд. Победу в турнире...

В Дмитрове прошли Всероссийские соревнования по кёрлингу среди женских команд. Победу в турнире одержала команда "Муром" со скипом (капитаном) Маргаритой Фоминой (в состав также вошли Екатерина Галкина, Александра Раева и Екатерина Антонова). Без поражений прошли девушки групповой этап соревнований и плей-офф.Это второй успех для региона после победы на международном турнире. Впереди у команды участие в чемпионате России по кёрлингу группы Б 2022 года, сообщает портал Муром-24.Маргарита Фомина - трёхкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Именитая спортсменка приехала в Муром по приглашению главы округа, чтобы возглавить секцию керлинга. Сейчас она тренирует муромских детей.Фото: Муром-24