Спортивные объекты откроются в 2022 году.

На завершение строительства ФОКа в Коврове и реконструкцию стадиона «Олимп» в Селивановском районе регион получит более 225 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Также в регионе построят две умные площадки и одно модульное спортсооружение. На эти цели из регионального бюджета выделено 100 млн рублей.Напомним, что в этом году закончится возведение физкультурно-спортивного комплекса в Коврове, появится конькобежная дорожка с искусственным льдом в Муроме, пройдёт реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском районах. Также продолжится строительство лыжероллерной трассы в Александровском районе.