Александр Авдеев попросил у Правительства РФ дополнительный транш.

Врио губернатора Александр Авдеев обратился к запреду Правительства России Марату Хуснуллину с просьбой выделить на строительство 850 млн рублей. Стоимость работ подорожала до 2,75 млрд рублей. Первоначально предполагалось вложить в дорогу 2,077 млрд. Привлечённых ранее средств уже не хватает. Причина - рост цен на стройматериалы.К тому же, в 2021 году подрядчик освоил всего 346 млн рублей, а с начала срока исполнения контракта - 715 млн.Ранее сообщалось, что глава региона . В ДСУ-3 настаивают, что оно составляет несколько месяцев.В основание будущей дороги уже вбили 1400 свай из 2600. Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Подрядчики переносят инженерные сети, ведутся работы по погружению свай. Технология предусматривает бурение на глубину от 11 до 20,5 метров, куда монтируется арматурный каркас, заполняемый бетоном. В охранной зоне ЛЭП продолжается укрепление грунта, а также переустройство коммуникаций.Проектом предусмотрено возведение пяти подпорных стен из монолитного железобетона, который предотвратит сползание грунта и обвал насыпи. Одна выполнена на 60%, вторая – на 50%. Для обеспечения долговечности конструкций используется более прочный, морозостойкий и водонепроницаемый бетон.Кроме этого, на первом автомагистрали строители приступили к устройству земляного полотна: от улицы Мира в районе Пенсионного фонда уже началась укладка слоёв дорожной одежды.Новая дорога будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира. Сдать объект обещают в 2023 году.