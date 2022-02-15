Ему инкриминируют четыре эпизода мошенничества.

Во вторник в Покрове на территории ИК-2 состоялось выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новым делам в отношении . Блогера обвинили в сговоре с целью незаконной смены власти, а также в хищении пожертвований, поступавших на счета подконтрольных юридических лиц. Об этом сообщили коллеги из .«Навальный и иные лица действовали с корыстным умыслом. Под предлогом борьбы с коррупцией фигурант и его подельники осуществляли экстремистскую деятельность», - уверена гособвинитель.Политику вменяют четыре эпизода мошенничества при руководстве Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией).По версии следствия, хищения производились по заранее разработанному плану, а участие Навального в выборах президента РФ, было прикрытием для сбора денег и расходования их на личные нужды. Сумма хищений составила 350 млн рублей.Кроме этого, заключённому инкриминируют неуважение к суду во время заседаний о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.Напомним, что экс-руководителя ФБК задержали 17 января прошлого года по прилёту из Германии, где он находился на лечении. Через две недели оппозиционера приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии.