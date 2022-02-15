И новости региона из соцсетей. Во владимирском лесу замечен рыцарь в железных доспехах. Да ещё и...

И новости региона из соцсетей.Во владимирском лесу замечен рыцарь в железных доспехах. Да ещё и на коне. Подписчики в недоумении, кто этот воин? Чей-то принц или реконструктор?Чуть меньше вопросов к деревянному лыжнику. Будущего олимпийского чемпиона соорудил неизвестный мастер.За спорт у нас и стар, и млад. Соцсети восхищаются смелой бабушкой-моржом.Ах мамочка, на саночках... Опасное катание на ватрушке вблизи проезжей части закончилось к счастью, в целом благополучно. Не делайте так.А на железнодорожных путях , возможно, в ожидании хозяина сидит одинокая собака. В соцсетях пользователи призывают забрать с вокзала владимирского Хатико.