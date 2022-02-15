14 февраля во Владимирской области прошло рабочее совещание по вопросам реализации инфраструктурных...

14 февраля во Владимирской области прошло рабочее совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются кредиты из федерального бюджета. В мероприятии приняли участие врио Губернатора Александр Авдеев, первый заместитель Губернатора Вячеслав Кузин, врио первого заместителя главы региона Александр Ремига, врио вице-губернатора Герман Елянюшкин, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители ряда подрядных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Напомним, штаб Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в 2021 году одобрил 3 заявки Владимирской области на предоставление ИБК на общую сумму свыше 5,6 млрд рублей. Речь идёт о приобретении городских автобусов общего пользования для Владимира, реконструкции и строительстве источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки в Александрове и комплексном развитии Доброграда в Ковровском районе.Эти проекты должны быть осуществлены в ближайшие два года, но Александр Авдеев поставил задачу начать реализацию проектов в этом году как можно раньше.Согласно проекту «Сбалансированная жилая застройка, город Владимир (приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования)» запланирована закупка не менее 15 городских автобусов большой вместимости. На эти цели выделяется 252,8 млн рублей. Ожидается, что новый низкопольный транспорт выйдет на маршруты до сентября 2022 года. Как сообщил глава города Владимира Андрей Шохин, по просьбам местных жителей будет усилено транспортное обслуживание микрорайонов Юрьевец и Энергетик.В ходе реализации проекта «Строительство, реконструкция источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки в городе Александрове» возведут 12 котельных, построят и реконструируют почти 32 км тепловых сетей. На 2022-2023 годы на выполнение проекта предусмотрено 1,42 млрд рублей. Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова доложила, что многим объектам проектно-сметная документация уже готова и направлена на экспертизу.Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,97 млрд рублей получен на реализацию проекта «Комплексное развитие посёлка Доброград». Он предусматривает строительство школы, двух детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, других объектов инженерной инфраструктуры. Александр Авдеев предложил главе администрации Ковровского района Вячеславу Скороходову актуализировать планы развития территории и определить первостепенные мероприятия.Фото: https://avo.ru/