Владимирский областной суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение суда, назначившего...

Владимирский областной суд в апелляционной инстанции оставил в силе решение суда, назначившего бывшему заместителю губернатора Владимирской области Елене Мазанько 8,5 года лишения свободы в колонии за получение взяток в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Ленинский районный суд Владимира 26 августа 2021 года признал Елену Мазанько виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 8 млн. рублей с лишением права занимать должности в государственных органах в течение 2,5 года. Кроме того, было принято решение о конфискации 3 млн. рублей, полученных в результате совершения преступлений, а также сохранен ранее наложенный арест на имущество осужденной.Суд установил, что Мазанько, используя служебное положение, в нарушение антимонопольного законодательства оказывала за вознаграждение двум предпринимателям, а также представляемым ими юридическим лицам содействие в обеспечении победы в аукционах на ремонт помещения и поставку мебели и оборудования в здание администрации Владимирской области. За помощь предпринимателям Мазанько получила незаконное вознаграждение на общую сумму 3 млн рублей.Подсудимая свою вину не признала. Её защитники обжаловали решение в апелляционном порядке.