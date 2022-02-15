Подорожает с марта и станет лимитированным. В след за стоимостью проезда в общественном транспорте на 200 рублей увеличится и цена единого месячного проездного билета. По единому проездному

Подорожает с марта и станет лимитированным. В след за стоимостью проезда в общественном транспорте на 200 рублей увеличится и цена единого месячного проездного билета. По единому проездному билету в месяц можно будет совершить не более 100 поездок на всех городских автобусных и троллейбусных маршрутах. При этом социальный проездной будет стоить на 32 рубля дороже, школьный