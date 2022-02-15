Воспользовавшись тем, что потерпевший отвлекся, фигурант похитил находившиеся в салоне автомобиля деньги.

9 февраля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 68-летний житель деревни Чудиново. Мужчина сообщил о хищении более 29 000 рублей из салона его автомобиля.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленник проник в салон транспортного средства через незапертую дверь, когда хозяин отвлекся и отошел от автомобиля.В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял комплекс следов, результаты анализа которого позволили предположить причастность к хищению мужчины, привлекавшего к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.По подозрению в причастности к хищению сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя Коврова.Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что часть денег потратил на личные нужды. Оставшаяся сумма изъята в ходе следственных действий.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.