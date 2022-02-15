На востоке Москвы двое мужчин изнасиловали девушку.

На востоке Москвы двое мужчин изнасиловали девушку.Следственный комитет (СК) сообщает, что в воскресенье, 13 февраля, двое пьяных мужчин возле жилого дома на улице Вешняковская напали на девушку и изнасиловали ее. Потерпевшая кричала, звала на помощь. Ее услышали рядом находящиеся люди. Они вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин прямо на месте преступления.Позже девушка опознала насильников. Была проведена очная ставка и другие следственные действия. Скоро будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении двух мужчин, которых обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности женщины, добавляет СК. Следствие попросит заключить подозреваемых под стражу.Пока же расследование продолжается. Уголовное дело ведет Перовский межрайонный следственный отдел следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве. Уже назначены необходимые экспертизы.