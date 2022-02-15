Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя по вопросу...

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя по вопросу соблюдению его прав на бесплатное лекарственное обеспечение.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, согласно врачебному заключению Ковровской многопрофильной больницы №1 пациенту необходимо применение препарата «Дулаглутид».При этом пациент не был обеспечен жизненно важным лекарственным средством для лечения сахарного диабета.В связи с чем приобрел его за собственные денежные средства. В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованиями о взыскании в пользу инвалида с департамента здравоохранения Владимирской области денежных средств в счет возмещения расходов на приобретение лекарственных препаратов. Иск прокурора удовлетворен, судебное решение в законную силу не вступило. Кроме того, в ходе прокурорской проверки пациент обеспечен необходимым лекарственным препаратом на будущие периоды лечения.Фото: https://pixabay.com/ru/