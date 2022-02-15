Поговорили о книгах. Владимирцы присоединились к Международному Дню книгодарения. Отмечали праздник в областной библиотеке для детей и молодежи. Среди библиофилов и музыканты из известной

Поговорили о книгах. Владимирцы присоединились к Международному Дню книгодарения. Отмечали праздник в областной библиотеке для детей и молодежи. Среди библиофилов и музыканты из известной владимирской группы “Рекорд Оркестр”. Они принесли с собой свои любимые издания и рассказали о важных книгах в их жизни. Алексей Барышев, гитарист группы “Рекорд Оркестр” Я хочу спросить, давно ли вы