Первые 200 абонентов из малых населенных пунктов Владимирской области начали пользоваться мобильной связью «Ростелекома» благодаря второму этапу проекта устранения цифрового неравенства ..

Первые 200 абонентов из малых населенных пунктов Владимирской области начали пользоваться мобильной связью «Ростелекома» благодаря второму этапу проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Жителям стали доступны все преимущества мобильной связи: голосовые вызовы, обмен текстовыми сообщениями и высокоскоростной интернет.Напомним, что УЦН 2.0 предписывает строительство базовых станций мобильной связи в деревнях, поселках и селах с численностью населения от 100 до 500 человек.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В прошлом году во Владимирской области мы построили 21 базовую станцию мобильной связи. За шесть месяцев их эксплуатации суммарный мобильный трафик приблизился к террабайту. Это полмиллиона фотографий в хорошем разрешении или тысяча фильмов в формате HD. Но самое важное, что пользователям круглосуточно и бесплатно, даже при нулевом и отрицательном балансе, доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19».Новые сим-карты от «Ростелекома» наиболее активно регистрируют абоненты из деревни Дубасово Гусь-Хрустального района, поселка им. Красина Камешковского района и деревни Кондряево Судогодского района.Александр Ярцев, абонент «Ростелекома» из Камешковского района:«Больше двух лет живу с семьей за городом, в 50 километрах от райцентра. Со строительством базовой станции в нашей глубинке мобильная связь и интернет стали ловить на ”отлично”. Заметили, что жителей сразу прибавилось, причем большинство наших новых соседей — молодые семьи с детьми».Цифровой провайдер разработал пакеты услуг, которые включают домашний интернет, до 2000 минут голосовых вызовов, безлимитный мобильный интернет, 500 смс-сообщений, а также подписку на Wink. У абонентов есть возможность собрать свое «комбо», выбрав нужные сервисы и параметры скорости передачи данных. К одному тарифному плану можно привязать до 5 сим-карт и пользоваться всеми услугами в рамках пакета вместе с близкими.Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.