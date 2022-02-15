Мужчина в отсутствие электропоезда осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь, для того чтобы поднять упавшие наушники...

Приезжий из одного из регионов России привлечен к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности в столичном метро.По имеющейся информации, на станции «Киевская» Кольцевой линии метро полицейскими при обходе станции был замечен 29-летний мужчина, который в отсутствие электропоезда осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь, для того чтобы поднять упавшие наушники. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции.Инцидент на движение электропоездов не повлиял.В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене информирует граждан о том, что совершение подобных правонарушений не только нарушает общественный порядок, правила пользования Московским метрополитеном и несет за собой административную ответственность, но и создает угрозу жизни и здоровью вам и другим пассажирам. В случае если ваша вещь упала на рельсы, необходимо сразу же обратиться к дежурному по станции или сотруднику полиции УВД на Московском метрополитене, которые обязательно окажут помощь.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18