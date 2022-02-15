В 19:47 14 февраля в поселке Головино Судогодского района произошел пожар в частном жилом доме. На...

В 19:47 14 февраля в поселке Головино Судогодского района произошел пожар в частном жилом доме.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри дома. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Пострадало имущество и внутренняя отделка дома. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/В поселке Головино Судогодского района 6 спасателей тушили пожар в частном жилом доме