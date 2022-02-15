Теперь документ с его фамилией ляжет на стол президента.

Совфед согласовал назначение Владислава Малкина на пост прокурора Владимирской области. Теперь документ о его назначении ляжет на стол президента.Малкин родился 15 ноября 1978 года в городе Мары Туркменской АССР. В 2001 году окончил юридический факультет Московского нового юридического института. Занимал различные должности в органах прокуратуры. С 2020 года является прокурором Орловской области. Владислав Александрович - государственный советник юстиции III класса. При нём в регионе завели несколько громких уголовных дел о коррупции, в том числе на высокопоставленных чиновников.Ранее Владимир Путин перевёл бывшего прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина в Башкирию. Он возглавлял ведомство более восьми лет.