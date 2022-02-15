В случае отделения Доброграда от муниципалитета средства направят на строительство инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Жители Ковровского района 27 февраля на референдуме решат судьбу Доброграда. На дня выход посёлка из состава Новосельского поселения. Для голосования власти откроют шесть участков.Сейчас в Доброграде проживает более тысячи человек. В перспективе сюда должны переехать 47 тысяч. Вблизи от него создана особая экономическая зона.Напомним, что в октябре 2021 года правительство страны предоставило Владимирской области инфраструктурный кредит на развитие города будущего. В случае отделения Доброграда от муниципалитета средства направят на строительство инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.