Попали в снежную западню. В Собинке “скорой” понадобилась помощь. В ночь на 14 февраля машина с пациентом застряла на одной из улиц города. Вытянуть спецавто помогли сотрудники

Попали в снежную западню. В Собинке “скорой” понадобилась помощь. В ночь на 14 февраля машина с пациентом застряла на одной из улиц города. Вытянуть спецавто помогли сотрудники собинского пожарно-спасательного гарнизона при помощи пожарной машины. Сообщается, что сделать это удалось в считанные секунды. После этого “скорая помощь” продолжила своё движение. Напомним, за последние 5 дней это