Параллельно власти намерены капитально отремонтировать стационар больницы.

В 2022 году в Собинском районе начнётся строительство взрослой поликлиники и станции скорой помощи. Параллельно власти намерены капитально отремонтировать стационар больницы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Как отметила главный врач медучреждения Светлана Муравьёва, земельный участок под поликлинику уже выделен, проектно-сметная документация готова, деньги на возведение есть. Новое здание появится неподалёку от стадиона «Труд».Что касается стационара, то работы будут проводиться поэтапно, без закрытия больницы. Его оснастят передвижным цифровым рентген-аппаратом, аппаратами ИВЛ, наркозным аппаратом и универсальным операционным столом с электрогидравлическим приводом.«Амбулаторно-поликлиническая служба получит девять легковых автомобилей для оказания помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств», - добавили в Белом доме.Добавим, что планируется капитально отремонтировать и ФАП в селе Кишлеево.