Мероприятие поддержали члены народной дружины.

В рамках проведения локального оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход», направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с дружинниками и активистами местной школы провели акцию «Пешеход! Убедись в безопасности перехода!».Во время проведения мероприятия участники акции вышли на оживленный участок дороги, где разъясняли пешим участникам дорожного движения их права и обязанности, призвали не создавать аварийные ситуации и переходить дорогу только в установленных местах. Также участникам движения напомнили о последствиях пренебрежения ПДД пешеходами.Сотрудники ГИБДД предупредили водителей о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам, разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД и призвали уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах.В завершении мероприятия всем участникам дорожного движения вручили световозвращающие элементы и листовки с полезной информацией.