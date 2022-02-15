В минувшие выходные в Коврове на улице Волго-Донская произошел пожар в квартире пятиэтажки. По...

В минувшие выходные в Коврове на улице Волго-Донская произошел пожар в квартире пятиэтажки.По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из окна квартиры на 1-м этаже 5-этажного жилого дома, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные в дыхательных аппаратах через окно проникли в задымлённую квартиру и оперативно ликвидировали горение в ванной комнате на площади 1 кв. м. Из квартиры, где находился очаг пожара, был спасён хозяин - мужчина 1963 г.р. Ещё 15 человек эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации дознавателей МЧС России, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в постели. Спасённый пытался самостоятельно потушить пожар и вынес тлеющий матрас в ванную. По итогам проверки будет принято решение о привлечение гражданина к административной ответственности по факту нарушения требований пожарной безопасности в жилье.К ликвидации последствий привлекались 6 единиц техники, 15 человек личного состава.Фото: https://33.mchs.gov.ru/