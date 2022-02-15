От Ворши до Лакинска образовался затор. Автомобилисты ждали восстановления движения два часа.

Во Владимирской области на два часа застопорилось движение по трассе М-7. Причиной пробки стала авария с участием фуры, которая снесла ограждение и опрокинулась.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, около 09:30 на 152-м километре федеральной автомагистрали МАN протаранил разделительный барьер. В результате ДТП произошёл розлив топлива. Погибших и пострадавших нет.От Ворши до Лакинска образовался затор. Автомобилисты ждали восстановления движения два часа. К 11:15 большегруз убрали с проезжей части и дорожники открыли полосу в сторону Москвы.