Всего в нём примет участие 660 человек: около 400 из них — в столичных медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России.

В Москве стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики CoViD-19 производителя "Генериум". Кроме того, продолжается изучение назальной вакцины, разработанной центром имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нём примет участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения", — рассказала Ракова.Исследование проводится на базе поликлиник № 2, 36, 52, 68, 115 и 210, а также в 11 центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Саратове, Ярославле и Смоленске, где специалисты изучат эффективность и безопасность препарата.Всех участников разделят на две группы. Каждому добровольцу в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной из групп в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой — в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут "Спутник V". Под наблюдением врачей добровольцы будут находиться 365 дней.