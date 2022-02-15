Парень воровал еду, химию и спиртное.

В Муроме 19-летнего парня обвиняют в девяти кражах из сетевых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По версии следствия, с сентября 2021 по начало января 2022 года молодой человек воровал из супермаркетов спиртное, еду и бытовую химию. Ранее муромлянина уже привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. В результате установлена его причастность к девяти эпизодам. Ущерб оценили в 11 тысяч рублей. Во время последнего случая злоумышленника застукали на месте преступления, но ему удалось сбежать из магазина.Позднее фигуранта задержали. Он признал свою вину. Уголовное дело передано в Муромский городской суд для рассмотрения.