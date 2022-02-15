Во Владимирской области продолжается реализация программы модернизации первичного звена нацпроекта...

Во Владимирской области продолжается реализация программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В её рамках в 2022 году в Собинке начинается строительство современной комфортной поликлиники на 650 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи. Старое здание выработало свой ресурс и уже не отвечает современным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Владимирской области.Как отметила главный врач Собинской районной больницы Светлана Муравьёва, земельный участок под строительство поликлиники выделен, проектно-сметная документация разработана, а необходимые средства из федерального и регионального бюджетов выделены. Новое здание поликлиники будет построено в центральной части города, недалеко от стадиона «Труд».Кроме того, в этом году в районной больнице начнётся капитальный ремонт стационара. В нём расположены терапевтическое, кардиологическое, неврологическое и гинекологическое отделения, а также отделения анестезиологии-реанимации, хирургии и функциональной диагностики. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, без закрытия стационара. Планируется капитально отремонтировать и ФАП в селе Кишлеево Собинского района.По программе модернизации первичного звена здравоохранения стационар Собинской районной больницы также получит современное медицинское оборудование – передвижной цифровой рентген-аппарат, аппараты ИВЛ, наркозный аппарат и универсальный операционный стол с электрогидравлическим приводом.Предусмотрена и поставка автотранспортных средств. Амбулаторно-поликлиническая служба районной больницы получит 9 легковых автомобилей для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.Фото: https://avo.ru/