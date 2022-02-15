Сейчас в деревне Савинской уже проживают четыре самки из Муромского заказника и самец из Нижнего Новгорода.

Вольер национального парка «Мещера» вскоре пополнится новыми зубрами. Об этом расскзаали в пресс-службе учреждения.Сейчас в деревне Савинской уже проживают четыре самки из Муромского заказника и самец из Нижнего Новгорода. В ближайшие дни планируется заселить сюда ещё несколько самок с телятами из Муромского заказника.«Среди них будет и слепой на один глаз телёнок, которого спасли сотрудники Муромского заказника», - уточнила официальный представитель нацпарка Татьяна Маркова.В учреждении подчёркивают, что в восстановлении популяции краснокнижных животных «Мещере» помогает «Транснефть».«Во многом благодаря нашим партнёрам удалось достигнуть небывалого роста популяции парнокопытных млекопитающих. Сейчас компания помогает в обеспечении стабильной работы вольера и в создании на его территории зубрового визит-центра», - резюмировала Маркова.