Желая отомстить обидчику, нелегал забил его до полусмерти.

В Вязниках иностранец признан виновным в п Об этом редакции «33Live.Ru» рассказал и.о. старшего помощника руководителя С.В. Белогубец.Днём 31 октября 2020 года 38-летний фигурант на почве мести к одному из коллег, который регулярно указывал ему на некачественно выполненную работу по уходу и уборке за животными, решил лишить обидчика жизни.Для реализации плана гастарбайтер-нелегал нашёл дубинку и направился к жертве. Увидев агрессора, потерпевший вышел из трактора, в котором находился до начала ссоры, и получил не менее 10 ударов деревянной палкой и не менее шести ранений ножом по голове и телу.«Другие работники вовремя вмешались в конфликт. Благодаря им жизнь 44-летнего пострадавшего удалось спасти», - уточнили в Следкоме.Подсудимый признал вину в совершении преступления. Его приговорили к 6 годам колонии.