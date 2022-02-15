В ходе следствия причиненный потерпевшему ущерб был возмещен.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Ранее в полицию с заявлением о пропаже со счета 23 000 рублей обратился другой местный житель.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что доступ к счету потерпевшего мог получить сожитель его падчерицы. Подозреваемый был задержан. В содеянном он сознался, пояснив, что установил на свой телефон приложение и ввёл данные карты потерпевшего, случайно обнаруженной ранее. В дальнейшем он перевел деньги на свой счёт и распорядился ими по своему усмотрению.В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.