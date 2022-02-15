Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Помощь на дом!
Купить продукты, лекарства,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Помощь на дом!
Купить продукты, лекарства, приготовить обед. Такая важная поддержка одиноких людей в пандемию. Как её получить?
- Дом "отца телевидения"
Родовой дом "отца телевидения" Владимира Зворыкина получит вторую жизнь. В Муроме продолжается восстановление памятника регионального значения.
- 44-ый перед глазами
И десятый сталинский удар. В Ковровском районе прошла реконструкция битвы 44-го года. Кому из земляков её посвятили?