Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Помощь на дом! Купить продукты, лекарства,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Помощь на дом!Купить продукты, лекарства, приготовить обед. Такая важная поддержка одиноких людей в пандемию. Как её получить?- Дом "отца телевидения"Родовой дом "отца телевидения" Владимира Зворыкина получит вторую жизнь. В Муроме продолжается восстановление памятника регионального значения.- 44-ый перед глазамиИ десятый сталинский удар. В Ковровском районе прошла реконструкция битвы 44-го года. Кому из земляков её посвятили?