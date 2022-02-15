Пожарно-спасательная служба сближает. Во владимирском управлении МЧС образовалась семейная чета...

Пожарно-спасательная служба сближает. Во владимирском управлении МЧС образовалась семейная чета Логуновых. Романтичным видео они поделились с Вестями в День всех влюбленных.Мария Огнева - девушка с "пожарной" фамилией - попала во Владимир на стажировку еще в 20 году. Она принимала звонки о пожарах и распределяла бригады. И познакомилась с Алексеем Логуновым - помощником начальника третьей дежурной смены. И между молодыми людьми вспыхнула искра. И недавно они поженились. Фотосессия сотрудников МЧС состоялась в пожарной части Владимира. Сейчас Мария - старший инспектор в организации пожаротушения, а ее супруг - уже старший помощник начальника дежурной смены.- Она для меня стала незаменимым и самым дорогим человеком. И мне всегда хотелось найти спутницу, которая будет работать в той же структуре, что и я. И тут мы соединились, в одной структуре, одной линией жизни.