Он был вынужден покупать медикаменты за свой счёт.

Владимирский депздрав не обеспечил диабетика льготным препаратом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки ведомство выяснило, что по заключению Ковровской многопрофильной больницы №1 мужчине необходим «Дулаглутид». Однако жизненно важное лекарство льготнику не выдавали. Он был вынужден покупать медикаменты за свой счёт.Прокурор обратился в суд с требованием компенсировать ковровчанину расходы на лечение. Иск удовлетворен, но решение пока в законную силу не вступило.Добавим, что после вмешательства надзорного органа пациента обеспечили необходимым раствором.