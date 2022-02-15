Владимирской природоохранной прокуратурой выявлены факты многочисленных нарушений ветеринарного...

Владимирской природоохранной прокуратурой выявлены факты многочисленных нарушений ветеринарного законодательства индивидуальным предпринимателем Алоян Т.Х.Как установила Владимирская природоохранная прокуратура, в его хозяйстве отсутствует ограждение, обеспечивающее недопущение проникновения диких животных, въезд на территорию не оборудован дезинфекционным барьером, обработка и хранение молока осуществляется в помещении для содержания животных, а не изолированно, отсутствуют документы на корма и кормовые добавки, используемые для кормления, обеззараживание навоза не проводится; в хозяйстве нет ёмкости для накопления и перемещения биологических отходов, их утилизация осуществляется посредством скармливания собакам и пр.В результате чего Владимирским природоохранным прокурором вынесены постановления о возбуждении административных дел за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил и нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.Также индивидуальному предпринимателю внесено представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Фото: https://ru.freepik.com/