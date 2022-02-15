Для исследований наберут 350 добровольцев.

Владимирцы примут участие в третьей фазе испытаний инъекционного и ингаляционного препарата от коронавируса «Амбервин». Об этом сообщили в Минздраве.Для исследований наберут 350 добровольцев. Тестирование лекарства пройдёт в 10 больницах Владимира, Смоленска, Москвы и Рязани. Проверочные мероприятия завершатся 31 декабря.Цель опытов - оценить эффективность и безопасность применения медикамента в комплексной терапии в сравнении со стандартным лечением пациентов, у которых ковид протекает в средней и тяжёлой формах.Добавим, что первая фаза клинических испытаний завершилась 30 сентября прошлого года.