В конце декабря прошлого года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже денег...

В конце декабря прошлого года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже денег из сейфа одного из предприятий, находящего на территории областного центра, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место, опросили сотрудников предприятия, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установив приметы предполагаемого злоумышленника.В дальнейшем сотрудники уголовного розыска ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению денег задержали 39-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант, работавший на предприятии, в выходной день пришел в помещение, взломал сейф, забрал из него 30 800 рублей, после чего с места скрылся.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что деньги он потратил на личные нужды.В ходе обыска по месту жительства злоумышленника была изъята одежда, в которой, предположительно, находился фигурант во время хищения.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам кражи.Фото: https://stock.adobe.com/ru/