Февраль бросает вызов владимирским коммунальщикам. На одном из домов в Институтском городке...

Февраль бросает вызов владимирским коммунальщикам. На одном из домов в Институтском городке микрорайона Юрьевец они решили очистить крышу от снега, но повредили ее. В итоге, по словам жителей, затопило несколько этажей. Есть ли шанс изменить "погоду в доме"? - выяснила наша съёмочная группа.Началось с февральской капели, закончилось потопом. Ручьи добрались уже до второго этажа, говорят жители многоквартирного дома номер 17 по улице Институтский городок. Проблема возникла после уборки снега "на высоте" . Люди уверены: коммунальщики повредили кровлю.Ксения Козлова и Лариса Чернова, жители дома 17 ул. Институтский городок))- Они лазят с совковыми огромными лопатами, долбят так, что дом трясётся. У них какая-то специальная металлическая штука, которой они сбивали у труб, где сливы идут, огромные наледи.Потепление усугубило ситуацию. По словам жителей, они неоднократно обращались в управляющую компанию, писали жалобы в жилинспекцию и администрацию города, но "прогноз погоды" в их доме не изменился.Екатерина Моисеева, жительница дома 17 ул. Институтский городок:- Звонили в управляющую компанию, трубки никто не брал. Ходили туда.Сказали, что сегодня-завтра всё решат. Предупреждали их о том, что вода течёт на проводку, что может быть замыкание, но никаких действий не предпринималось.В управляющей компании подчёркивают: о потопе знают, постараются устранить. Зима оказалась снежной. Коммунальные "прорехи" тут и там, а людей на все поступающие вызовы не хватает.Александр Шишенков, директор МКП г. Владимира "ЖКХ":- И везде приехать и устранить снег, который одномоментно упал на регион - от Лесного, Мостостроя, Спасского и Пиганово, и в центре города ещё двести домов с лишним - это очень сложно. Выйдет инженер, составит акт, и будем уже по месту смотреть как компенсировать этот ущерб, как устранять повреждения, чтобы такого не повторялось.Пока же в подъезде по-прежнему стоят тазы и ведра. Жильцы с надеждой ждут ремонта. И с тревогой - оттепели. Иначе, говорят, "поплывём".Максим Калашников, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"