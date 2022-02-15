Во Владимире создаются новые места в детских садах для детей до 3 лет. Во Владимире появляются...

Во Владимире создаются новые места в детских садах для детей до 3 лет.Во Владимире появляются дополнительные места в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3-х лет. В горадминистрации заявляют, что очередность для детей старше 3 лет в городе отсутствует вот уже несколько лет.На днях в дошкольном образовательном учреждении №104 открылась перепрофилированная группа для детей от 1,5 до 2 лет на 20 мест. В помещении группы проведен качественный ремонт, закуплены новая мебель и игрушки. Работы финансируются администрацией города Владимира в рамках реализации национального проекта «Демография».Также в этом году новые места для детей до трех лет созданы в ДОУ №82 (23 дополнительных места). В ближайшее время группа на 20 мест будет организована в ДОУ № 105, сообщает пресс-служба мэрии.