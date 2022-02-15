Начальник муниципального Управления гражданской защиты Владимира признан виновным в халатности, из-за которой погиб ребенок. Как установили следствие и суд, в июне 2021 года муниципальный

Начальник муниципального Управления гражданской защиты Владимира признан виновным в халатности, из-за которой погиб ребенок. Как установили следствие и суд, в июне 2021 года муниципальный служащий не исполнил свои служебные обязанности и не организовал ежедневное дежурство спасателей на озере Семязино. В результате 18 июня 2021 года мальчик 2008 года рождения купался с друзьями в озере и