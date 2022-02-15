Во Владимире застрелен четверолапый герой Вестей- песец Герри. Проверку по этому факту уже начала...

Во Владимире застрелен четверолапый герой "Вестей"- песец Герри. Проверку по этому факту уже начала полиция. Все подробности- у Юлии Шуваловой.Вот на этом месте около дома Иван последний раз видел своего песца. Арктический зверек по имени Герри не дошел до дома пару шагов. Сорвался с поводка и убежал в сторону улицы Сурикова.Песец и раньше совершал побеги, но всегда возвращался домой, говорит Иван Межуев. Но тот день стал для зверя роковым. Питомец убежал в ночь на 6 -ое февраля. Его пытались поймать больше 5 часов. Безуспешно.- Мы даже попросили родственников выйти с котлетой, его приманить, но он никак не ловился. Котлеты не ел. Он от нас бегал.По словам хозяина, для песца это было игрой. Полярная лисица таким образом решила порезвиться. Нашли песца в 9 утра, но уже мертвым. Животное застрелили. Кто мог убить Герри и почему - неизвестно. Хозяин исключает версию, что его могли застрелить в целях самообороны. Характер у песца был спокойным. Герри не кусался, незнакомцев боялся, близко к ним не подходил.Иван Межуев, хозяин песца:- У него нет охотничьих инстинктов. И наброситься на кого-то из людей... его кошки тут шугали. А чтобы он мог напасть на человека - это невозможно. К тому же, как я показывал по фото. Это было где-то отдельно на тропинке. Он будто бы убегал.Тело песца Иван отвез в ветеринарную клинику. Там его осмотрела Валентина Сокова, руководитель Центра животных "Валента". Она и установила причину смерти.Валентина Сокова, руководитель Центра животных "Валента":- Я его посмотрела, никаких повреждений нет тканей мягких, ни проколов, ни прокусов. Ничего нет. Немного крови в области головы. Пришлось вскрывать, достала пулю. Она как воздушки... есть такая. Кругленькая и сплющивается, плоская. Я не знаю, от какого оружия. Это надо у специалистов спрашивать.Есть версия, что стреляли в зверя из пневматического оружия, пуля попала в височную часть. За жесткое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, поэтому Иван решил обратиться в полицию.Екатерина Симоненкова, старший референт отдела информации и общественных связей УМВД по Владимирской области:- В органы внутренних дел поступило заявление о гибели животного. По нему назначена проверка. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В том числе устанавливают и возможных очевидцев. В настоящее время проверка не завершена. Процессуальное решение будет принято по завершению проводимых мероприятий.Песец прожил у Ивана почти год. Привёз с московской зверофермы, тем самым спас его от гибели. Арктический зверек был хитрым и смышленым. Выполнял команды "сидеть" и "дай пять". Привык к дому. Вёл себя, как кошка. Любил сидеть на руках. Иван до сих пор не верит, что потерял друга...Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"