Собинский городской суд приговорил к условному сроку бывшего директора психоневрологического...

Собинский городской суд приговорил к условному сроку бывшего директора психоневрологического интерната за хищение более 550 тысяч рублей. Свою вину обвиняемая признала частично.Судом установлено, что обвиняемая, являясь директором учреждения, производила систематические закупки товаров для нужд интерната, после чего предоставляла в бухгалтерию фиктивные платежные документы, в которых стоимость товара была значительно выше закупочной цены. Ущерб, причиненный учреждению, составил 560 570 рублей.По версии следствия, с марта 2017 года по декабрь 2018 года женщина требовала от подчиненных отдавать ей подотчетные деньги, предназначенные на покупку мягкого инвентаря, — более 1,1, миллиона рублей. По назначению она потратила не более 600 тысяч рублей, остальное присвоила.Чтобы скрыть следы преступления, женщина закупила пустые товарные чеки, накладные и квитанции к приходному кассовому ордеру с поддельными печатями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и заставила сотрудников заполнить их.Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».В результате, виновную приговорили к трем годам условно с испытательным сроком также в три года. Еще на два года ей ограничили право заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания. Также женщина обязана выплатить сумму ущерба в адрес интерната, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: sobint.social33.ru