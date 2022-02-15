На трассе М-7 Волга во Владимирской области от Лакинска до Ворши в сторону Москвы произошло ДТП....

На трассе М-7 "Волга" во Владимирской области от Лакинска до Ворши в сторону Москвы произошло ДТП. В течение нескольких часов в районе Ундольской горы в Лакинске движение было парализовано. Как сообщают очевидцы, многокилометровая пробка образовалась из-за развернутой поперек трассы фуры.Дорожные службы принимают меры по восстановлению движения в штатном режиме, информирует пресс-служба управления автомагистрали "Москва - Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства.. В сторону Нижнего Новгорода проезд организован по одной полосе. В сторону Москвы объезд возможен через Ставрово -Вишневый - Покров.Фото и видео: Подслушано во Владимире