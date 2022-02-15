Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...

Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему гражданину иностранного государства, нелегально находящегося на территории Российской Федерации. Его признали виновным в покушении на убийство.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, днем 31 октября 2020 года подсудимый на почве мести к одному из рабочих, который неоднократно указывал на некачественно выполненную им работу по уходу за животными и уборке за ними, решил лишить жизни потерпевшего.С этой целью мужчина нашел дубинку и направился к коллеге, который в тот момент работал в поле на тракторе. Потерпевший, увидев, что к нему приближается агрессивно настроенный рабочий, вышел к нему на встречу и получил не менее 10 ударов деревянной палкой и не менее 6 ударов ножом по голове и телу.Благодаря тому, что другие работники фермы во время вмешались в конфликт, жизнь 44-летнему потерпевшему удалось спасти. Вину в совершенном преступлении фигурант признал полностью. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://stock.adobe.com/ru/