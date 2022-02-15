По подозрению в совершении имущественного преступления задержан житель Вязниковского района. 9...

По подозрению в совершении имущественного преступления задержан житель Вязниковского района.9 февраля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 68-летний житель деревни Чудиново. Мужчина сообщил о хищении более 29 000 рублей из салона его автомобиля.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленник проник в салон транспортного средства через незапертую дверь, когда хозяин отвлекся и отошел от автомобиля.В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изучил следы, результаты анализа которых позволили предположить причастность к хищению мужчины, привлекавшего к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.По подозрению в причастности к хищению сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя Коврова. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что часть денег потратил на личные нужды. Оставшаяся сумма изъята в ходе следственных действий.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: Pexels.com