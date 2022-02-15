С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 114 605 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 февраля выявлено 2076 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 696 человек. Ещё 323 жителя подхватили опасный вирус в 495 сл. в Муромском, 307 сл. в Ковровском, 55 сл. в Петушинском, 59 сл. в Кольчугинском, 124 сл. в Александровском, 67 сл. в Юрьев-Польском, 41 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 18 сл. в г. Радужный, 10 сл. в Киржачском, 14 сл. в Камешковском, 17 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 9 сл. в Вязниковском,138 сл. в Суздальском, 20 сл. в Селивановском)С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 114 605 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 30 283 заболевших во Владимире, 11819 - в округе Муром, 10713 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.