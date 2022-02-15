Счетная палата РФ после проверки хода строительства трассы посоветовала рассмотреть вопрос о строительстве дополнительных транспортных развязок.

Во Владимирской области на трассе М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» могут появиться дополнительные развязки. После проверки хода строительства трассы Счетная палата РФ попросила скорректировать проектную документацию.Как предполагается, во Владимирской области будет пять развязок: в Петушках, под Владимиром у заезда на Южный обход М-7, у пересечения с трассой на Муром (на развязке в сторону Гусь-Хрустального), на муромской трассе у поворота на Меленки и – последняя – под Муромом в районе автомобильного моста через Оку.