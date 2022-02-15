В регионе началась весенняя мобилизация... для борьбы с последствиями половодья. Такую задачу...

В регионе началась весенняя мобилизация... для борьбы с последствиями половодья. Такую задачу поставил врио губернатора Александр Авдеев.Средняя высота снежного покрова во Владимирской области превышает норму в 2 раза. Затопление грозит 23-ём населённым пунктам - это полторы тысячи домов и двадцать восемь участков автомобильных дорог. Готовятся пункты временного размещения для людей. Жителям зон подтопления заранее выдадут пенсии, в магазины завезут продукты и медикаменты. На водоёмах организуют распиловку льда, чернение, расчистку русел рек.